Sky – Sanchez, l’Inter cerca l’intesa con lo United. Apertura di Palmieri. Tonali e Nainggolan…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha ricevuto l’ok dello United per il rinnovo del prestito di Alexis Sanchez fino al 5 agosto. Dopo la gara con il Getafe, Sanchez dovrebbe tornare a Manchester a meno che l’Inter e i Red Devils trovino un accordo. L’Inter – secondo Sky Sport – deve capire se affondare ora, la cifra dell’accordo potrebbe essere tra i 10 e 15 mln di euro. La trattativa è ancora da impostare, magari con un prestito di un anno più obbligo di riscatto. L’Inter voleva aspettare ma ora potrebbe anche accelerare.

PALMIERI E TONALI – In casa Inter sono anche altri due i profili che piacciono: Tonali ed Emerson Palmieri. Per il primo c’è già l’accordo con il giocatore, mentre va trovata l’intesa con il Brescia. Palmieri, invece, ha aperto ai nerazzurri dopo che Lampard, ultimamente, gli sta concedendo pochissimo spazio. In uscita, invece, stallo per Perisic e Nainggolan, entrambi sul mercato: per il croato, il Bayern sperava in uno sconto, mentre per il belga non sono arrivate offerte serie, e per questo non è da escludere che possa rimanere.