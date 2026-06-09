Nei giorni scorsi pure Alessandro Bastoni era stato accostato - oltre a Dumfries che effettivamente arriverà a Madrid - al Real diJosé Mourinho. Ma nelle scorse ore in Spagna hanno parlato di un altro obiettivo per la difesa di Mourinho. Italiano pure lui: si tratta di Riccardo Calafiori che negli anni scorsi è approdato dal Bologna all'Arsenal vice campione d'Europa.
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Sky – Mourinho vuole Calafiori. Primi contatti con l’Arsenal
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Skysport riprende le notizie che arrivano dalla Spagna e le conferma: "Il Real Madrid continua a essere molto attivo sul mercato e ha un nuovo obiettivo per la difesa: Riccardo Calafiori. I Blancos avrebbero avuto un primo contatto esplorativo con l'Arsenal per capire se ci sono aperture da parte dei Gunners per il difensore, tra i protagonisti della stagione culminata con la vittoria della Premier League. L'eventuale operazione sarebbe seguita in prima persona da Alessandro Lucci, agente del giocatore, già decisivo nell'estate che portò Calafiori dal Bologna all'Arsenal. L'allenatore portoghese conosce Calafiori dai tempi della Roma, dove il difensore è cresciuto. I due si ritroverebbero dopo l’esperienza insieme in giallorosso", spiega il canale sportivo. Nessuna trattativa in momento e ancora incerta la volontà del club inglese di privarsene e a quale costo.
(Fonte: Skysport)
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