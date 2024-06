Da Venezia: dialoghi con l’Inter, spunta questo baby nelle stanze di mercato

Nome nuovo in chiave mercato sull’asse Inter-Venezia dopo i diversi incontri già andati in scena tra le due società

Nome nuovo in chiave mercato sull’asse Inter-Venezia dopo i diversi incontri già andati in scena tra le due società. Come riporta La Nuova Venezia oggi, “tra i giovani piace Issiaka Kamaté dell’Inter primavera. È il nome nuovo che sta uscendo tra le stanze del calciomercato. La sua stagione nelle giovanili nerazzurre è stata ottima, anche grazie a un cambio di ruolo: da centrocampista a esterno d’attacco. I nerazzurri lo valuteranno in ritiro con Simone Inzaghi, ma questo non chiude a un possibile addio in prestito”, si legge.