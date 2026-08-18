VIDEO / Vieira elogia Chivu: "I trofei dell'Inter? Ecco perché il merito è suo"

Un altro ex Inter è CT. Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Senegal. Lo ha annunciato la FSF, la Federazione senegalese, sui social. "Il signor Patrick Vieira è il nuovo allenatore della nazionale maggiore", si legge in un post su Instagram.

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"La data della presentazione ufficiale e i prossimi passi del suo insediamento saranno annunciati in seguito. Benvenuto in Senegal, mister!", si legge nell'annuncio ufficiale.

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L'ex centrocampista dei Bleus, che in Italia ha giocato con la maglia del Milan, della Juve e dell'Inter e di recente ha allenato il Genoa in Serie A, è nato a Dakar, proprio la capitale del Senegal, ma si è trasferito in Francia a 8 anni. Sostituirà l'ex ct Pape Thiaw, esonerato dopo le turbolenze dei Mondiali di quest'estate.

"E' una mossa strategica - si afferma in un post sui social media che è anche un comunicato stampa firmato dal segretario generale della Federazione - con l'obiettivo di creare uno staff tecnico di alto livello, in linea con le ambizioni sportive del nostro Paese. Sono in corso discussioni tra le parti in merito agli aspetti amministrativi e contrattuali della sua nomina".