Lukaku, l’Inter cerca il sostituto: Zapata il favorito. Vlahovic? Tutti i nomi e una certezza

Il Chelsea è pronto a rilanciare per Romelu Lukaku e se l'offerta arrivasse a 130 mln, allora l'Inter potrebbe decidere di accettare

Matteo Pifferi

Il Chelsea è pronto a rilanciare per Romelu Lukaku e se l'offerta arrivasse a 130 mln, allora l'Inter potrebbe decidere di accettare, con tutte le conseguenze del caso. "Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono messi a lavoro appena venuti a conoscenza della prima offerta del Chelsea, per non farsi trovare impreparati in caso di scenari inimmaginabili fino a poche settimane fa. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sono due nomi cerchiati in rosso", spiega infatti La Gazzetta dello Sport che indica in Zapata e Vlahovic i nomi caldi in tal senso, mentre dall'estero lanciano la candidatura di Lacazette, già abbinato all'Inter nei giorni scorsi per un potenziale scambio (ipotesi tramontata) con Lautaro.

Prima punta

Zapata e Vlahovic, dunque, sono in prima fila per sostituire Romelu Lukaku. E ad agevolare la trattativa per l'ex Napoli e Udinese potrebbe essere il Chelsea, in quanto l'Atalanta potrebbe poi fiondarsi su Tammy Abraham per rimpiazzare proprio Zapata. La Dea, però, chiede 45 mln di euro, mentre la cifra è più alta per Vlahovic, conteso da big d'Europa. "Su di lui oggi è in vantaggio il Tottenham, che resta in attesa di capire il futuro di Kane: se la punta della nazionale va al City, gli Spurs sono pronti a fare all-in per il serbo della Fiorentina", commenta la Rosea.

Seconda punta

In caso di addio di Lukaku, l'Inter non si fermerà a trovare il sostituto del belga ma prenderà anche una seconda punta anche se ciò dipende da quanto costerà effettivamente il nuovo numero 9. "Raspadori è un nome che piace da sempre ma che il Sassuolo non vorrebbe vendere in questa sessione, specie se dovesse sacrificare già Locatelli. Così l’obiettivo principale diventa Joaquin Correa, pupillo di Simone Inzaghi", spiega il quotidiano che indica in 25-30 mln il prezzo per l'ex Siviglia. Un'ipotesi low-cost è invece Keita Balde che con Inzaghi alla Lazio ha vissuto la miglior stagione in carriera con 16 reti all'attivo. "Ma una cosa è certa: per provare a sostituire Lukaku serviranno due colpi top", la chiosa della Rosea.