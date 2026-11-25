In collegamento a Sky Sport, Carlos Augusto ha parlato così nel pre-partita di Inter-Stoccarda di Champions League.

“Abbiamo lavorato questi due giorni poi sappiamo che a Bergamo eravamo sopra di 2 gol e non potevamo farci rimontare. Cammino in Champions League? Siamo concentrati su noi stessi, dopo le prime due sconfitte dobbiamo fare punti, siamo in casa.

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Migliori quando ti alleni con compagni di alto livello, è il mio miglior momento con la maglia dell’Inter. Spero di continuare così, faccio due ruoli, metto tutto per i compagni. L’importante è giocare per avere fiducia, sono contento e spero di continuare così”.