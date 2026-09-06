Ecco le attività della vigilia di Real Madrid-Inter, in programma martedì alle ore 21: a che ora parlano Chivu e Mourinho ma non solo.

Alessandro Cosattini
Guarro e Pace EP17

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Martedì 8 settembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà il Real Madrid allo stadio Bernabéu per la prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27.

lautaro thuram inter (1)
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Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 7 settembre.

Ore 10:30 Allenamento Real Madrid | Ciudad Real Madrid, Madrid

Ore 11:30 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile

Inter-Monza, conferenza Chivu

lautaro inter (1)
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Ore 12:30 Conferenza Stampa ufficiale Real Madrid | Ciudad Real Madrid, Madrid

Ore 19.00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

(Fonte: inter.it)

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