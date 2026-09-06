Ecco le attività della vigilia di Real Madrid-Inter, in programma martedì alle ore 21: a che ora parlano Chivu e Mourinho ma non solo.
VIDEO / Guarro e Pace EP17: Pagelle Inter-Napoli giocatore per giocatore. E a Chivu...
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiMartedì 8 settembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà il Real Madrid allo stadio Bernabéu per la prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27.
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Ore 10:30 Allenamento Real Madrid | Ciudad Real Madrid, Madrid
Ore 11:30 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
Ore 12:30 Conferenza Stampa ufficiale Real Madrid | Ciudad Real Madrid, Madrid
Ore 19.00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
(Fonte: inter.it)
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