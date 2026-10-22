C’è un interista nella formazione della settimana della Champions League, dopo le gare della 3a giornata: ecco il Team of the Week.
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C’è un interista nella formazione della settimana della Champions League, dopo le gare della 3a giornata. Il “Team of the week” della Champions è schierato con il 3-5-2, c’è appunto un giocatore nerazzurro titolare e anche un ex nerazzurro.
L’ex Inter è Yann Sommer tra i pali, altra grande prestazione con il suo Club Brugge. In difesa Mbuyamba del LASK, Geertruida del PSV e poi l’interista Carlos Augusto, match-winner della sfida contro lo Shakhtar. “Solido in difesa, il difensore centrale ha messo in luce le sue ambizioni offensive segnando l'unico gol che ha regalato la vittoria all'Inter – rimasta in dieci uomini – contro lo Shakhtar; si tratta della sua seconda rete in altrettante partite disputate in questa fase a gironi”, si legge sul sito della Uefa.
Altri due giocatori della nostra Serie A a centrocampo, sono McTominay e Nico Paz, schierati con Rice. Sulle fasce Foden e Doué, in attacco la coppia Mbappé-Kane.
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