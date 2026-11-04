Como senza pietà in Champions League: finisce 9-1 per la squadra di Cesc Fabregas sul campo del Lens.

Alessandro Cosattini
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Nico Paz
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Como senza pietà in Champions League: finisce 9-1 per la squadra di Cesc Fabregas sul campo del Lens. Clamoroso successo della squadra italiana, che domenica farà visita all’Inter a San Siro.

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1 gol e 2 assist per il gioiello Nico Paz, addirittura 3 reti per Douvikas. Di Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli le altre reti realizzate dalla squadra di Fabregas. Diventano così 9 i punti conquistati in Champions League: il Como è quarto in classifica alle spalle di PSG, Real Madrid e Arsenal.

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