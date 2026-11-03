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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro il Feyenoord, Paolo Condò ha parlato così del match del De Kuip:

"Chivu dopo il Venezia aveva parlato di provincialità intendendo, credo, una capacità di restare dentro la partita per 90', abbiamo visto questa Inter, io la chiamerei più semplicemente tosta. Ha segnato sempre nei momenti perfetti per gelare l'entusiasmo della vasca del De Kuip, tra il primo e il secondo gol il Feyenoord ha passato momenti vicino all'area nerazzurra.

"Questa partita era da dentro o fuori, la Champions è una parte importante della stagione dell'Inter. Marotta ha ricordato nel pre-partita che in campionato hanno perso 3 partite nelle ultime 40 ma solo con il Milan, per il resto è stata e continua ad essere dominante. La sconfitta casalinga col Bruges ora pesa di meno"

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"Le partite di Inter e Roma non sono state così diverse stasera, solo che l'Inter ha un'esperienza lunga in questo tipo di partite e non ha mai permesso al Feyenoord di avvicinarsi, la Roma invece si è abbassata troppo come ha detto Cristante. In questa Champions si segnano 4 gol a partita, questo cosa ci dice? Bisogna fare come il PSG, sempre colpire e continuare a pedalare perché nessuno molla. L'idea di gestire il risultato ha poco senso di cittadinanza in Champions"