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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar 1-0, Paolo Condò ha parlato così anche delle vittorie delle altre tre italiane in Champions:

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"Come la scorsa settimana avevamo notato, nelle nostre analisi, che le sconfitte non erano state tutte uguali, anche le vittorie di questi due giorni non sono state tutte uguali. Il Como è stato strepitoso, la prestazione della Roma è stata eccellente ma contro la squadra più debole del lotto.

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Una prestazione molto convincente per il Napoli contro una squadra vera e arriviamo a questa vittoria dell'Inter che è stata la meno limpida delle quattro ma, proprio per le circostanze di come è arrivata, completa con il carattere le altre cose che abbiamo visto nelle altre tre italiane. Attenzione però: erano quattro partite in casa. Ma non partiamo da una base di straccioni ma di un movimento che non sta benissimo ma qualcosa c'è"