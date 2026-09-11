La prima giornata di Champions League è andata in archivio e per le italiane solamente il Como ha conquistato la vittoria. La Roma ha pareggiato contro il Fenerbahce in Turchia mentre Inter e Napoli hanno iniziato con un KO rispettivamente contro Real Madrid e Arsenal.

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato così le due sconfitte delle italiane: "Inter e Napoli avevano delle avversarie incredibili e questo va considerato. L'Inter se l'è giocata fino in fondo contro un avversario terribile in casa del Real Madrid, per me è una sconfitta che sa di rondine che non fa primavera, credo che l'Inter si qualificherà tra le prime 8. Vediamo la seconda partita poi.

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Il Napoli ci lascia dubbiosi non tanto per la sconfitta con l'Arsenal che poteva capitare ma la sensazione è che la squadra sia a fine ciclo. Ci sono ancora tanti giocatori che facevano parte del ciclo che ha portato lo scudetto con Spalletti 4 anni fa, vedremo quello che farà Allegri"