«Non posso farvi vedere ora i gol che ha subito l'Inter contro il Real ma se prendete il televisore e lo spaccate in testa ad allenatore e giocatori. Non capisco 'ste robe folli nel calcio che non capisce il rapporto tra il beneficio e il rischio. Non riuscirò mai a capirlo, né dall'interno, né dall'esterno. Quando il rischio supera il beneficio non bisogna rischiare». Michele Criscitiello, su Sportitalia, ha attaccato l'Inter per la prestazione di Madrid. Il direttore del canale digitale non ha apprezzato la prestazione dei nerazzurri contro la squadra di Mourinho e ha spiegato perché: CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE IL PENSIERO DEL GIORNALISTA