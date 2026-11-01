L'Inter affronterà il Feyenoord in quel di Rotterdam per la quarta giornata della League Phase di Champions: arbitro svedese

Matteo Pifferi
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Sarà lo svedese Glenn Nyberg a dirigere Feyenoord-Inter, match valido per la quarta giornata di League Phase di Champions League, in programma martedì al De Kuip di Rotterdam.

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Getty Images

Sono due i precedenti di Nyberg con l'Inter: la prima contro il Manchester City (0-0 nella League Phase del 2024-2025), la seconda lo scorso anno in Union Saint Gilloise-Inter 0-4.

Nyberg sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist mentre il quarto uomo è Adam Ladebäck. Al VAR, invece, c'è il polacco Tomasz Kwiatkowski mentre l'AVAR è l'inglese Stuart Attwell.

Scotland v Poland - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1

Arbitro

Glenn Nyberg SWE

Assistenti

Mahbod Beigi SWE

Andreas Söderkvist SWE

Quarto uomo

Adam Ladebäck SWE

Video Assistant Referee

Tomasz Kwiatkowski POL

Assistente Video Assistant Referee

Stuart Attwell ENG

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