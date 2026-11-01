L'Inter affronterà il Feyenoord in quel di Rotterdam per la quarta giornata della League Phase di Champions: arbitro svedese
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Sarà lo svedese Glenn Nyberg a dirigere Feyenoord-Inter, match valido per la quarta giornata di League Phase di Champions League, in programma martedì al De Kuip di Rotterdam.
Sono due i precedenti di Nyberg con l'Inter: la prima contro il Manchester City (0-0 nella League Phase del 2024-2025), la seconda lo scorso anno in Union Saint Gilloise-Inter 0-4.
Nyberg sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist mentre il quarto uomo è Adam Ladebäck. Al VAR, invece, c'è il polacco Tomasz Kwiatkowski mentre l'AVAR è l'inglese Stuart Attwell.
Arbitro
Glenn Nyberg SWE
Assistenti
Mahbod Beigi SWE
Andreas Söderkvist SWE
Quarto uomo
Adam Ladebäck SWE
Video Assistant Referee
Tomasz Kwiatkowski POL
Assistente Video Assistant Referee
Stuart Attwell ENG
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