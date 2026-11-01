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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Emiliano Viviano ha parlato così dell'Inter dopo la sconfitta nel derby: "L'Inter deve avere paura di se stessa, sono diverse partite che va su alti e bassi, poi porta a casa il risultato meritandola quasi sempre però deve avere paura di se stessa perché le altre squadre sono lì, c'è il Milan, c'è la Roma, c'è il Como"

Ci sono colpe di Martinez sulla punizione di Moreira?

"Colpe non credo. I due aggiuntivi del Milan gli hanno tolto la visuale. L'errore lo fa perché fa un mezzo a destra quando sta battendo Moreira e quindi parte in ritardo però ora da lì a dire che è papera e totalmente colpevole, certo magari dal portiere dell'Inter ti aspetti che faccia qualcosa di più ma definirla una papera mi sembra esagerato"

Parata Maignan

"Il Milan era in vantaggio meritatamente ma senza quel miracolo si andava 2-2. Lui è un portiere che fa la differenza, soprattutto quando serve. Quoziente di difficoltà della parata? Altissimo. Facile prenderla ma è difficile buttarla fuori dalla porta, magari uno la tocca, la devia, lui fa una cosa perfetta"