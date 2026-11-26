Aveva perso le ultime sette gare di Champions League, comprese ovviamente le partite che avevano portato all'eliminazione, ai play-off, nella scorsa stagione contro il Bodo. L'Inter ha vinto contro lo Stoccarda, e dopo quelle contro Shakthar e Feyenoord, sono tre le vittorie inanellate dalla squadra di Chivu in Champions.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

3 - L’#Inter ha ottenuto tre vittorie di fila in UEFA #ChampionsLeague senza mai subire gol, dopo che aveva perso sette delle precedenti otto gare nella competizione (1V) subendo in media 2.1 reti a partita. Striscia.#InterStoccarda — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 25, 2026

Opta spiega che queste tre vittorie sono arrivate con zero gol subiti - una controtendenza rispetto alle difficoltà avute in difesa in campionato in questa prima parte di stagione - dopo che aveva perso sette delle precedenti otto gare nella competizione (1V) subendo in media 2.1 reti a partita. Una "striscia" positiva per i nerazzurri che hanno ora nove punti in classifica, sono al 12esimo posto e dovranno seguire ancora questo trend per provare a raggiungere la qualificazione diretta agli ottavi.