Arriva la terza vittoria di fila in CL senza gol subiti. Le ultime sette nella competizione erano state sconfitte con più di due gol subiti in media
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Sconfitte o pareggi restiamo sul pezzo e niente drammi"
Aveva perso le ultime sette gare di Champions League, comprese ovviamente le partite che avevano portato all'eliminazione, ai play-off, nella scorsa stagione contro il Bodo. L'Inter ha vinto contro lo Stoccarda, e dopo quelle contro Shakthar e Feyenoord, sono tre le vittorie inanellate dalla squadra di Chivu in Champions.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiOpta spiega che queste tre vittorie sono arrivate con zero gol subiti - una controtendenza rispetto alle difficoltà avute in difesa in campionato in questa prima parte di stagione - dopo che aveva perso sette delle precedenti otto gare nella competizione (1V) subendo in media 2.1 reti a partita. Una "striscia" positiva per i nerazzurri che hanno ora nove punti in classifica, sono al 12esimo posto e dovranno seguire ancora questo trend per provare a raggiungere la qualificazione diretta agli ottavi.
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