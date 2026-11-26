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Nicolò Barella nella Top 11 della quinta giornata di League Phase di Champions League. La UEFA ha svelato la formazione tipo scelta dagli osservatori in occasione dell’ultimo turno della fase campionato.

Tra i giocatori selezionati nel 3-5-2 disegnato dalla UEFA c’è anche il centrocampista dell’Inter, protagonista nel 2-0 della squadra di Chivu allo Stoccarda nel match di San Siro.

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UEFA, la Top 11 della 5ª giornata

Di seguito la Top 11 della UEFA della quinta giornata di League Phase.

Alisson; Hermoso, Logan Costa, Ngoy; Gordon, Milla, Bellingham, Barella, Cherki; Mbappé, Cucho Hernandez.

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Perché Barella nella Top 11

“La leadership dell'italiano è emersa ancora una volta contro lo Stoccarda, con Barella che ha dimostrato la sua capacità di gestire il pallone sotto pressione e anche la sua precisione nei passaggi, soprattutto in contropiede, in una partita in cui ha realizzato quattro passaggi chiave” spiega la UEFA.