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Un importante recupero in casa Borussia Dortmund in vista della sfida contro l'Inter del 9 dicembre in Champions League.

Serhou Guirassy infatti è tornato nell'undici titolare del Borussia Dortmund questa sera contro il Bayer Leverkusen. L'attaccante guineano aveva subito un infortunio muscolare alla coscia destra il 4 novembre contro il Betis Siviglia ed era rientrato a gara in corso contro l'Arsenal. Una notizia che appunto interessa direttamente l'Inter, attesa a Dortmund il prossimo 9 dicembre in Champions League.

Prima dell'infortunio, Guirassy aveva collezionato otto gol in 14 presenze stagionali, quattro dei quali in Champions League. Il Borussia Dortmund ha inoltre comunicato la persistente indisponibilità di cinque lungodegenti: Emre Can, Giannis Konstantelias, Samuele Inacio, Mussa Kaba e Justin Lerma