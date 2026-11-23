Per l’Inter è già tempo di archiviare la sfida contro l’Atalanta e concentrarsi sullo Stoccarda. Mercoledì sera va in scena la sfida tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i tedeschi a San Siro, nel match valido per la quinta giornata di League Phase.

La UEFA ha diramato le designazioni in vista del prossimo turno, svelando chi sarà l’arbitro di Inter-Stoccarda.

Chi è l’arbitro di Inter-Stoccarda

Per Inter-Stoccarda, la UEFA ha scelto il francese François Letexier, insieme al connazionale Romain Lissorgue in qualità di quarto uomo, e infine l'olandese Dennis Higler in qualità di VAR.

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Inter-Stoccarda, la designazione completa

INTER-STOCCARDA, Mercoledì 25 Novembre h21.00 Arbitro: François Letexier FRA Assistenti: Cyril Mugnier FRA - Mehdi Rahmouni FRA Quarto Uomo: Romain Lissorgue FRA VAR: Dennis Higler NED AVAR: Pol van Boekel NED

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Inter precedenti con l’arbitro Letexier

Letexier ha diretto due volte in carriera l’Inter in Champions League: il 24 ottobre 2023, nel successo per 2-1 a San Siro sul Lipsia, e il 26 novembre 2025, nella sconfitta per 2-1 a Madrid contro l’Atletico.

L'arbitro francese ha diretto l'incontro tra Roma e Real Madrid, terminato con l'incredibile rimonta nel finale della squadra di Mourinho, mentre nell'ultimo turno, Letexier ha fischiato nel big match tra Atletico Madrid e Bayern Monaco.