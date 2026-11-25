A San Siro si gioca questa sera il quinto match della phase league della Champions, Inter-Stoccarda. La squadra di Chivu, che arriva dalla clamorosa rimonta subita nella gara di campionato contro l'Atalanta, cerca punti e conferme - dopo le due gare vinte contro Shakhtar e Feyenoord - contro la squadra tedesca guidata da Hoeness.

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Tantissimi, come sempre del resto, i tifosi che sono arrivati al Meazza. Il dato sugli spettatori paganti che hanno varcato i tornelli del Meazza parla di un totale di 74.003 tifosi con i sostenitori del club tedesco, posizionati al terzo anello blu, che sono 4271.