Kvaratskhelia si è rotto il crociato. Serviranno mesi prima del ritorno in campo. E sui social ha raccontato tutta la disperazione per un infortunio che non si aspettava. Nella gara contro il Barcellona è uscito sorretto da due uomini dello staff medico. Questa mattina sono arrivati gli esami e la diagnosi ufficiale.

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Su Instagram il calciatore non nasconde il suo dolore: "In tanti mi hanno chiesto come sto, e molti hanno anche detto che, se tutti i calciatori del mondo pregassero, le partite finirebbero tutte in pareggio. Forse potrebbe essere vero, ma io, prima di ogni partita, chiedevo a Dio di poter lasciare il campo in salute. Ma è stato tutto inutile".

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"Non è passato molto tempo, ma continuo a chiedermi: perché proprio a me? Non mi sono mai risparmiato, probabilmente mi sono preparato per questa partita meglio di quanto avessi mai fatto in vita mia. Pensavo di essere pronto a tutto, ma non a questo", ha scritto ancora.

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E dopo tutta l'amarezza c'è il momento della lucida riflessione: "Eppure, sto iniziando a capire che Dio ha scelto me e, se in questo modo ho protetto altri calciatori che erano in campo, sono pronto ad affrontare questi mesi di lavoro, dolore e lacrime. So che dovrò tornare più forte, per la mia gente, che mi è sempre stata accanto. Non vi deluderò, ve lo prometto: non perderò nemmeno un istante. Grazie a tutti per il sostegno. Ci vediamo presto".