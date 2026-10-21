Il calciatore dovrà operarsi al ginocchio e sui social non si nasconde e racconta tutto il suo dolore e la sua frustrazione
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Kvaratskhelia si è rotto il crociato. Serviranno mesi prima del ritorno in campo. E sui social ha raccontato tutta la disperazione per un infortunio che non si aspettava. Nella gara contro il Barcellona è uscito sorretto da due uomini dello staff medico. Questa mattina sono arrivati gli esami e la diagnosi ufficiale.
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Su Instagram il calciatore non nasconde il suo dolore: "In tanti mi hanno chiesto come sto, e molti hanno anche detto che, se tutti i calciatori del mondo pregassero, le partite finirebbero tutte in pareggio. Forse potrebbe essere vero, ma io, prima di ogni partita, chiedevo a Dio di poter lasciare il campo in salute. Ma è stato tutto inutile".
"Non è passato molto tempo, ma continuo a chiedermi: perché proprio a me? Non mi sono mai risparmiato, probabilmente mi sono preparato per questa partita meglio di quanto avessi mai fatto in vita mia. Pensavo di essere pronto a tutto, ma non a questo", ha scritto ancora.
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