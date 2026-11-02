Questa mattina Benjamin Pavard si è allenato con il resto del gruppo. Un rientro il suo che era fermo da metà ottobre per un risentimento agli adduttori della coscia destra. Il calciatore partirà questo pomeriggio insieme ai suoi compagni per Rotterdam dove domani sera l'Inter gioca contro il Feyenoord la quarta gara del girone eliminatorio della Champions League.

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Il calciatore francese ha giocato finora solo 45 minuti con il Real Madrid in Coppa, era rimasto in panchina con il Brugge ed era out con lo Shakthar. 208 i minuti collezionati in campionato in tre presenze, due da titolare contro Cagliari e Parma.