Ivan Perisic scrive una nuova pagina di storia. L’ex calciatore dell’Inter, ora al PSV Eindhoven, ha fatto segnare questa sera un nuovo record della Champions League.

Il doppio record di Perisic in Champions

A 37 anni e 295 giorni, il croato ha segnato contro il Real Madrid un rigore che gli ha consentito di stabilire due primati assoluti nella competizione: è diventato il calciatore più anziano ad aver mai segnato su rigore nella massima competizione europea e il marcatore più anziano di sempre contro i Blancos.

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I numeri di Perisic

Ivan Perisic ha vestito la maglia di cinque club in carriera in Champions League: Borussia Dortmund, Inter, Bayern Monaco, Tottenham e PSV Eindhoven.

Il croato classe 1989 ha totalizzato finora 65 presenze condite da 10 gol e 9 assist nella massima competizione europea per club.