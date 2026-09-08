Questa sera l'Inter fa il suo esordio in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho (qui dove vedere la partita in tv).

Ma quanti milioni vale la Champions League 2026/27 per le italiane? E per l'Inter in particolare? Ne parla calcioefinanza.it a poche ore dall'inizio della competizione.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Quanto vale la Champions

"Il nuovo format del torneo, introdotto a partire dalla stagione 2024/25, ha portato a due conseguenze:, a cominciare già dalla prima fase (otto gare per ogni club, contro le sei che hanno caratterizzato la fase a gironi fino alla stagione 2023/24) edalla competizione. La UEFA ha infatti annunciato la distribuzione dialle società, contro i circa 2 miliardi a stagione versati nel ciclo 2021-2024. Calcio e Finanza ha stimato i premi UEFA minimi dalla partecipazione alla competizione per le quattro formazioni nostrane, una stima realistica “aggiustata” ora che tutte le 36 partecipanti sono note.

Getty Images

L'incasso minimo per l'Inter

[...] Le italianedalla partecipazione alla Champions League 2026/27 ( clicca qui per vedere tutte le cifre nel dettaglio ). Questa somma – che crescerà sicuramente sulla base dei risultati raggiunti – sarebbe garantita anche in caso di ultimo posto in classifica e otto sconfitte nel girone unico, eventualità decisamente remota, motivo per cui i ricavi sono destinati a crescere.Ecco i bonus minimi su cui potranno contare i club italiani per la partecipazione alla Champions League 2026/27, dagliai quasi 32 milioni per il Como:

Fonte: Calcio e Finanza

E mancano gli incassi dallo stadio

Va ricordato che le cifre in questione tengono in considerazione solamente i premi derivanti dalla UEFA per i risultati sportivi. L’impatto della Champions League sui conti di un club calcistico si estende però oltre il risultato e passa anche dal botteghino. Le quattro sfide casalinghe della prima fase possono portare ai club (con distinguo da fare in base agli stadi ospitanti) introiti", si legge.