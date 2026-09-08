Prima di tutte le partite di UEFA Champions League di questa settimana, quindi anche prima di Real-Inter in programma questa sera a Madrid, verrà osservato un minuto di silenzio e verrà esposto uno striscione in segno di solidarietà per le vittime delle alluvioni in Nepal.

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Il 26 agosto un alluvione lampo ha devastato il distretto di Rasuwa, al confine con il Tibet, dopo il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango. Più di mille le vittime e si contano, dopo giorni di operazioni di recupero, quasi 5mila dispersi.

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Prima dell'inizio delle gare sarà trasmesso un messaggio da parte dell'UEFA attraverso uno striscione: "You are not alone Nepal" ("Non sei solo, Nepal").

Ceferin sull'omaggio della Champions al Nepal

Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, ha dichiarato: «Prima delle partite di questa settimana, l'intera famiglia del calcio europeo si unirà per esprimere le più sentite condoglianze e il suo sostegno al popolo del Nepal, a cui auguriamo forza e resilienza mentre continua a riprendersi da questa tragedia e dalle sue conseguenze».

(Fonte: it.uefa.com)