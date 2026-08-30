L'Inter affronterà il Real Madrid nella prima giornata di Champions League, l'8 settembre prossimo. I Blancos, in Liga, hanno vinto ancora
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Il Real Madrid vince 4-0 in casa contro il Malaga e rimane a punteggio pieno: tre vittorie in tre partite di Liga per Josè Mourinho, con i Blancos che hanno già segnato 10 reti subendone solo due.
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Contro il Malaga, il Real archivia la pratica già nel primo tempo: al 19' segna Bellingham dopo un'azione straripante, al 26' è sempre il centrocampista inglese a propiziare l'autogol di Herrero mentre al 30' arriva il 3-0 di Mbappé su assist di Alexander-Arnold.
La squadra di Mou continua ad attaccare anche nella ripresa e proprio nei minuti di recupero arriva il 4-0 definitivo di Arda Guler a porta vuota dopo un'azione solitaria di Vinicius. Il Real avvisa il Barcellona per la Liga ma anche l'Inter, che sarà la sua prima rivale in Champions, l'8 settembre a Madrid. Zero minuti oggi per Dumfries, titolare invece nelle prime due partite.
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