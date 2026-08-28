Lo Shakhtar Donetsk sarà una delle otto avversarie dell'Inter in Champions League. Il tecnico della squadra ucraina è Arda Turan che, sul sito ufficiale del club, ha parlato anche dell'incrocio con i nerazzurri del suo amico Calhanoglu:

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"Ci sono diverse partite che mi suscitano forti emozioni. Durante la mia carriera da giocatore, ho affrontato il Real Madrid molte volte come grande rivale, e ovviamente ho avuto la stessa rivalità con il Fenerbahçe. Abbiamo vinto trofei l'uno contro l'altro, li abbiamo persi a vicenda nella corsa ai trofei, e ho giocato molti derby contro entrambi i club. Quindi li ricordo entrambi con grande rispetto. Queste partite hanno già una loro storia e spero che creeranno nuovi momenti che la gente ricorderà per la bellezza del calcio. Ci sono anche diversi legami molto personali.

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All'Inter c'è Hakan Çalhanoğlu, che non è solo un mio ex compagno di squadra ma anche come un fratello per me. È il capitano della nostra nazionale, e ora ci affronteremo. Al Real Madrid c'è Arda Güler, uno dei talenti più brillanti del nostro paese, qualcuno che rappresenta la speranza e il futuro del calcio turco e di cui siamo tutti orgogliosi. C'è un altro legame che forse non tutti ricordano. L'allenatore del Lipsia, Martín Demichelis, è stato un mio compagno di squadra. Era un professionista eccezionale, ha avuto una grande carriera e giocare al suo fianco è stata un'esperienza meravigliosa per me. Quindi anche la partita contro il Lipsia sarà molto speciale per me".