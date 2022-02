Inter, idee chiare per Inzaghi in vista del derby. “Nessun dubbio di formazione”

L'Inter si prepara al derby con tutti gli effettivi a disposizione. Per quanto riguarda la probabile formazione, Inzaghi non ha dubbi

L'Inter si prepara al derby con tutti gli effettivi a disposizione. Per quanto riguarda la probabile formazione, per Tuttosport, Inzaghi non ha dubbi. "Il tecnico piacentino, dopo l’allenamento pomeridiano, aveva già in mente un’idea di massima sulla formazione da schierare contro il Milan. A meno di sorprese dell’ultimo minuto la capolista conterà sui titolarissimi" con Dumfries favorito su Darmian sulla fascia destra, Perisic a sinistra e Brozovic, Barella e Calhanoglu al centro. In difesa, Skriniar, De Vrij e Bastoni sono confermati così come Handanovic mentre in avanti Dzeko sarà assistito da Lautaro, arrivato a Milano un giorno prima di Sanchez.