ESCLUSIVA Eder: “Italia fantastica, ieri ho goduto. A Mancini ho mandato…”

L'ex attaccante dell'Inter e della nazionale sta seguendo con grande entusiasmo il percorso degli azzurri all'Europeo

L' Italia è in finale. La selezione di Roberto Mancini è riuscita col cuore ad eliminare ai rigori anche la Spagna e domenica contenderà la coppa ad una tra Inghilterra e Danimarca in un Wembley infuocato. Merito del lavoro svolto con grande abnegazione dal gruppo, chiamato a rialzarsi dopo la cocente delusione di appena tre anni fa. Insieme agli azzurri ha gioito anche Eder , ex Inter che con quella maglia ha sfiorato la stessa impresa nel 2016 con Antonio Conte in panchina. "Stanno facendo divertire tutti noi dall'inizio dell'Europeo. Giocano in un modo fantastico, con un'intensità incredibile", ha dichiarato in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it .

"Ho giocato con tanti di questi ragazzi, da Chiellini a Bonucci, passando per Verratti, Jorginho, Insigne e Immobile. Meritano questa finale, non c'è dubbio. Sono tutti ragazzi stupendi. Prima dell'Europeo ho mandato un messaggio a Bonucci e a mister Mancini, al quale voglio tanto bene perché è stato importante per me. Faccio il mio in bocca al lupo al gruppo per la finale, ieri ho goduto insieme a loro e spero di tornare a godere anche domenica. E' fantastico che l'Italia sia tornata ad essere protagonista dopo le delusioni del recente passato", il messaggio dell'attaccante ora in forza al San Paolo.