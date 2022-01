ESCLUSIVA Nicolodi: “Ginter va ritrovato, Bensebaini simil Hakimi. Kostic? Mai capito come…”

Pietro Nicolodi, telecronista di Sky Sport ed esperto di calcio tedesco, analizza i profili accostati ai nerazzurri

Fabio Alampi

Ginter e Bensebaini, passando per Kostic e senza dimenticare Thuram: l'Inter, come tante big europee, guarda con grande attenzione in Bundesliga, in cerca di rinforzi per la prossima stagione. Per parlare di questo e di molto altro Fcinter1908 ha chiesto il parere di un grande esperto: Pietro Nicolodi, "voce" del calcio tedesco su Sky Sport.

Sempre più top club europei pescano dalla Bundesliga: qual è il motivo?

Il calcio tedesco produce tanti giocatori, fa giocare i giovani e si ha la possibilità di valutarli su più anni rispetto ad altri campionati: da noi ragazzi di 21 anni hanno fatto 5 partite, in Germania 50. In questo modo hai un quadro complessivo della situazione sicuramente più ampio, poi il livello è piuttosto buono, anche se quest'anno non straordinario.

L'Inter, nello specifico, sembra molto interessata alle vicende del Borussia Monchengladbach: Ginter può essere un bel colpo a parametro zero?

Ginter viene da tre anni fantastici, che si sono interrotto all'Europeo, dove giocava anche fuori ruolo: ha combinato dei pasticci, soprattutto contro l'Inghilterra, e non mi pare che si sia ripreso a livello psicologico, quest'anno non sta giocando per niente bene. Negli anni è stato una colonna del Borussia Monchengladbach, è sicuramente un giocatore capace, deve essere rimesso un po' a posto: si vede che l'ambiente quest'anno non è quello giusto evidentemente, e sta facendo fatica, ma è uno che sa giocare a calcio. È un giocatore adattabile a più sistemi di gioco, meglio se da centrale. All'Inter può giocare sia al posto di Skriniar che di de Vrij.

Che dire invece di Bensebaini?

Bel giocatore, anche se non so se lo vendoneranno così rapidamente. È un laterale di sinistra, ha giocato anche da centrale in situazioni di emergenza. Può giocare da esterno a tutta fascia nel 3-5-2, non ha problemi quando si tratta di attaccare, anzi: si inserisce alla grande, crossa benissimo, forte di testa, ha qualità. Non è Hakimi, ma è un qualcosa che si avvicina. In zona offensiva è uno che sa trattare bene il pallone, a me piace molto.

La scorsa estate l'Inter fu molto vicina a Thuram.

Dopo l'infortunio sta facendo fatica, ma diamogli tempo. È un bel giocatore, fisicamente è una cosa spaventosa, una specie di running back di football che va e non lo fermi neanche con le cannonate.

In passato si è fatto anche il nome di Zakaria, altro calciatore in scadenza di contratto ma sul quale sembra esserci una concorrenza agguerrita.

Zakaria è forte forte: anche lui quest'anno non sta giocando particolarmente bene, ma quando è a posto fisicamente... Ha avuto un infortunio al ginocchio l'anno scorso e ci ha messo un po' a recuperare, ma in Nazionale ha fatto molto bene. Secondo me è molto forte, dal punto di vista tecnico è un giocatore di calcio vero, poi bisogna valutare anche altri fattori.

Cambiando squadra, un altro nome caldo è quello di Kostic: sarebbe una buona soluzione per l'eventuale dopo Perisic?

Rispetto a Perisic ha meno finalizzazione, ma è un giocatore che non ho mai capito come mai sia rimasto così tanto a Francoforte: quando prede palla ti ribalta il fronte in un lampo, ha una velocità di base devastante e anche una buona tecnica, anche lui è un giocatore vero. Ogni tanto ti viene voglia di "tirargli delle mazzate in testa", ma è uno veramente forte. Si è un po' perso fra Stoccarda e Amburgo, ma a Francoforte l'hanno messo nelle condizioni di giocare a calcio ed è venuto fuori alla grande. Sarebbe un gran colpo. Dal punto di vista offensivo è un giocatore disumano, poi negli anni ha anche imparato a coprire: è uno di quelli che spacca le partite, quando gli gira è un trionfo. Spesso e volentieri i compagni giocano meglio vicino a lui, fa crescere il rendimento di gente magari "normale", ma che con lui fa grandi cose.