Sky – Leverkusen, Kai Havertz è la stella: c’è un retroscena sull’Inter

Classe 1999, ha 21 anni, Kai Havertz ed è un centrocampista del Bayer Leverkusen. Sul giocatore, oggi nel mirino del Chelsea, a Skysport hanno rivelato un retroscena. Due o tre anni fa l’Inter lo osservava con grande attenzione quando ancora non si conosceva a questo livello. Ma era già difficile arrivare a prenderlo; valutazione alta. “Non hanno neanche provato a prenderlo proprio perché la valutazione era alta. Gli osservatori nerazzurri lo avevano quindi notato ma le condizioni economiche per arrivare a prenderlo erano molto alte e il club non aveva neanche fatto un tentativo”, ha spiegato Matteo Barzaghi.

(Fonte: SS24)