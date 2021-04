ESCLUSIVA Pagliuca: “Lukaku non si tocca, casomai Lautaro. Vincere in casa della Juve…”

La sfida col Bologna, il mercato in uscita e il futuro di Handanovic: ne abbiamo parlato con l'ex portiere nerazzurro

Daniele Vitiello

Il lungo stop volge finalmente al termine. L'Inter torna in campo domani sera a Bologna per riprendere la marcia verso uno scudetto ancora tutto da conquistare. Trasferta insidiosa per la squadra di Conte, ancor di più perché dopo la sosta. Ne abbiamo parlato con Gianluca Pagliuca, tra i più grandi portieri di sempre in Italia e doppio ex. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Fcinter1908.it: "Inter e Bologna hanno avuto tanti giocatori in nazionale e sono rientrati da poco, ci sono difficoltà legate a questo tema in una gara che spero comunque possa regalare spettacolo visto che sarò allo stadio. Il Bologna è quasi salvo, ma farà sudare l'Inter che ha motivazioni altissime perché vuole avvicinarsi allo scudetto. Incrociamo le dita affinché non ci siano altre defezioni legate al Covid".

Una vittoria rappresenterebbe un altro passo verso lo scudetto.

"Per l'Inter sarebbe importante vincere, a prescindere da quando e dove. I nerazzurri meritano assolutamente questa soddisfazione per quanto visto in campionato finora. Vincerlo in casa della Juve per vendicare il '98? Discorsi da non fare al momento per scaramanzia".

L'Italia ha restituito a Conte un Sensi tirato a lucido.

"Ha già un centrocampo fortissimo e Sensi in grande spolvero è assolutamente un'arma in più. Il morale è alto dopo il gol in nazionale e Conte non può che esserne contento".

Qualora si presentasse l'opportunità di cedere un big a cifre convenienti, chi riterresti sacrificabile nell'Inter?

"Mi auguro innanzitutto che l'Inter possa risolvere le sue problematiche societarie. Suning ha un po' rassicurato l'ambiente e di questo sono contento. Su eventuali sacrifici dico che ci sono tanti giocatori di ottimo livello all'Inter, ma quello di cui non mi priverei mai è Lukaku, imprescindibile per la squadra e per Conte. Se arrivassero ottime offerte per Lautaro, invece, le valuterei. Potrebbe essere più sacrificabile".

Handanovic ha un contratto in scadenza nel 2022 e attende un cenno per il rinnovo.

"Sta facendo molto bene in questa seconda parte di stagione e penso alla fine gli verrà rinnovato il contratto, considerando che ha anche dimostrato attaccamento alla maglia. Secondo dal prossimo anno? O prendono un portiere già molto affermato oppure non credo sia ipotesi percorribile al momento. Samir vuole essere ancora protagonista".