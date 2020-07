Inter, un Hakimi a sinistra: Alaba e altri 3 in lizza. Attacco, due colpi: sgarbo alla Juve?

Il colpo Hakimi sarà il primo acquisto della nuova Inter, ma sicuramente non l’ultimo. Per rendere ancora più competitiva la formazione, Conte punta a rinforzi in ogni reparto. In attacco due ingressi, interessa anche un obiettivo della Juve.

“È sottinteso che i riflettori siano ora puntati sull’altra sponda, ancor più deficitaria. Biraghi rimarrà solo se la Fiorentina terrà Dalbert, il ginocchio ha compromesso Asamoah e Young sta per festeggiare i 35 anni. Serve un Hakimi anche a sinistra, uno come Alaba.

L’austriaco è nel pieno della maturità (28 anni), non sembra voler rinnovare con il Bayern il contratto in scadenza 2021 e all’occorrenza può fare anche il centrale. Per mettere le ali servono altri 30 milioni, come minimo, che sia Alaba o uno tra Alonso (29) e Emerson (25) del Chelsea, o Mendy del City (25), in ordine di preferenza. Poi l’Inter virerà al centro, alla ricerca di Tonali (20, incontro prima di Inter-Brescia) e Vidal (33), e di due attaccanti. Dzeko (34) o Milik (26) e un’occasione.

Il tutto sperando che arrivi il 7 luglio senza che il Barcellona paghi la clausola da 111 milioni per Lautaro. In tal caso, il lifting sarà ancor più pesante di quanto già non sia, a buon rendere. Il campo dice che è necessario”, si legge su Libero.