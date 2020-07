Inter, obiettivo Kanté: Chelsea chiede 60 mln. Cessione top? Conte ha scelto chi sacrificare

“Ricominciamo. In sintesi, è il messaggio che si sono scambiati Marotta e Conte a cavallo del match con il Torino”.

Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al mercato dell’Inter e all’intesa raggiunta tra Conte e Marotta. Se da un lato la squadra è concentrata sul finale di stagione, dall’altro la dirigenza sta muovendo i primi passi per migliorare la rosa a disposizione del mister. Il nome caldo, negli ultimi giorni, è quello di Kanté.

PROFILO IDEALE

“Conte, infatti, ha già messo in chiaro che per vincere subito occorrono giocatori già esperti e capaci di trasmettere la propria mentalità ai compagni. La dirigenza, invece, non vuole esagerare in questo senso, preferendo puntare anche su elementi più futuribili e di prospettiva”, spiega il CorSport che poi analizza la questione Kanté: il francese ha 29 anni, mentalità vincente e ancora un lungo percorso davanti a sé.

“Il nodo, però, è come trovare l’incastro giusto per portarlo via dal Chelsea, che non lo ritiene più fondamentale, ma che lo valuta comunque non meno di una sessantina di milioni”.

EMERSON

All’Inter, oltre a Kanté, piace e non poco anche Emerson Palmieri, altro desiderata di Conte.

“Tenuto conto del calo dei ricavi conseguenza del Covid-19, facile che occorra una cessione pesante per riuscire ad accontentare i Blues: quindi, uno tra Lautaro e Skriniar dovrà fare le valigie. Conte ha già dato la sua preferenza: meglio sacrificare lo slovacco, più facilmente sostituibile, che l’argentino“, commenta il Corriere dello Sport.