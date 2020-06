Lautaro, Inter pronta al rinnovo: le cifre. Quattro alternative: Conte ha un preferito

Affare in definizione per l’Inter, Hakimi vestirà la maglia nerazzurra la prossima stagione. La trattativa per l’esterno marocchino del Real Madrid è vicina alla fumata bianca, ma non è l’unico affare in ballo. L’Inter dovrà anche sistemare la questione Lautaro.

“L’Inter ha intenzione di fare una chiamata ai rappresentanti di Lautaro dopo il 7 luglio per fissare un appuntamento per parlare del rinnovo del contratto. La trattativa dovrebbe iniziare a stagione finita e Marotta partirà da un’offerta sui 5 milioni netti che, nel corso degli anni, salirà gradualmente fino a 6. Il tutto più bonus.

Al di là dell’ottimismo sulla permanenza futura del Toro, l’Inter si sta guardando intorno. Conte stravede per Belotti e lo vorrebbe in coppia con Lukaku, ma Cairo fa muro e senza una richiesta secca dell’attaccante a lasciare la maglia granata, sarà dura averlo. Ecco perché è stata rivalutata la candidatura di Aubameyang: con l’Arsenal ha un solo anno di contratto e può essere acquistato con 25-30 milioni.

Il Barça lo segue se non arriverà a Martinez. Gabriel Jesus è la terza opzione, quella forse più affascinante, ma anche la più costosa. Occhio anche a Martial”, si legge sul Corriere dello Sport.