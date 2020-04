Mundo Deportivo – Lautaro nuovo Ibra: stesso affare, stesse cifre. E al posto di Eto’o ci sarà…

Lautaro Martinez è il grande obiettivo del Barcellona per la prossima stagione. L’attaccante dell’Inter è l’erede designato dai blaugrana per Suarez e in estate i catalani proveranno a sferrare l’assalto decisivo per l’argentino. Lautaro ha nel contratto con l’Inter una clausola rescissoria di 111 milioni di euro e il Barça spera di poter ridurre questo alto costo inserendo almeno un giocatore nella trattativa.

L’affare Lautaro ricorda una trattativa tra Inter e Barcellona avvenuta nell’estate del 2009. Quella che ha portato in nerazzurro Samuel Eto’o e in blaugrana Zlatan Ibrahimovic. Undici anni fa lo svedese costò al Barcellona 69,5 milioni di euro più il cartellino di Eto’o che passo nella squadra ai tempi allenata da Mourinho. I catalani vogliono inserire Vidal nell’affare, già inseguito da Conte a gennaio, e le cifre di questo affare potrebbero ricalcare quelle dello scambio Ibrahimovic-Eto’o. Lautaro costerebbe ai blaugrana all’incirca come lo svedese, più o meno 69,5 milioni di euro. E l’Eto’o dell’estate 2009 sarebbe proprio Arturo Vidal.