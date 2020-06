Linea verde Inter: Vagiannidis e Iliev solo l’inizio, ora assalto a Tonali e Kumbulla

Giovani e di talento, in grado di dare il proprio contributo fin da subito o di crescere ulteriormente per poi essere inseriti in Prima Squadra o garantire un successivo ritorno economico: è questa la linea societaria scelta dall’Inter, sempre più attenta verso il mercato dei giovanissimi. Barella (’97) e Bastoni (’99) sono gli esempi più luminosi di questa politica, senza dimenticare i tanti talenti che si stanno mettendo in luce nelle formazioni giovanili e che hanno già respirato l’aria del calcio dei “grandi”, Esposito (2002) su tutti. Gioiellini che la dirigenza nerazzurra intende blindare al più presto.

LINEA VERDE – In tal senso la dirigenza nerazzurra non ha perso tempo, mettendo le mani su tre giovani prospetti: oltre a Georgios Vagiannidis, esterno destro greco classe 2001 in arrivo a parametro zero dal Panathinaikos, e a Nikola Iliev, talentuoso centrocampista bulgaro del 2004 prelevato dal Botev Plovdiv, il club di viale della Liberazione si è assicurato le prestazioni di Nikolaos Botis, portiere greco anche lui del 2004 proveniente dal PAOK.

PROSSIMI COLPI – Oltre ai ragazzi di prospettiva, l’Inter è pronta a sferrare l’assalto finale per altri giovani che hanno già dimostrato di poter giocare ad alti livelli: i nomi in cima alla lista sono quelli di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, e di Marash Kumbulla, difensore albanese del Verona, entrambi classe 2000. I nerazzurri si sono guadagnati una posizione di vantaggio, nelle prossime settimane le trattative potranno entrare nel vivo.