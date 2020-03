Icardi, Marotta sapeva tutto: mossa geniale e 85 mln per l’Inter. Juve alle corde

Mauro Icardi alla Juventus? Beppe Marotta è troppo scaltro per non sapere come questo scenario sia tutt’altro che impossibile. Il dirigente nerazzurro sa da tempo del flirt di Icardi, e del suo entourage, con la società bianconera.

E per questo, si è cautelato. E cominciano ad emergere le mosse dell’Inter, con tanto di clausola anti-Juve svelata oggi da Tuttosport.

Icardi al Psg per 70 milioni e poi alla Juve? La cifra è inesatta, conferma il quotidiano torinese, perché secondo quanto trapela da fonti francesi vige un’intesa tra Inter e Psg.

“Se i transalpini riscattassero l’argentino e poi lo girassero a un’altra squadra italiana, la somma che spetterebbe ai nerazzurri salirebbe fino a 85 milioni. Già, 15 milioni in più dritti dritti nelle casse interiste, tanto più che l’attaccante ha dalla sua la possibilità di esercitare un diritto di veto nel caso in cui volesse spingere per lasciare comunque il Psg. E’, questa, la situazione ideale in cui Fabio Paratici s’inserirebbe volentieri, considerati gli ottimi rapporti che lo legano a Leonardo e all’entourage del cannoniere di Rosario.

Il dg della Juve, insomma, si troverà davanti a un bivio: abbandonare la pista Icardi, o piuttosto fare di tutto per ingaggiare colui che sarebbe il sostituto di Gonzalo Higuain, ma garantendo agli storici rivali – e all’ex collega Marotta – l’opportunità di godere di un’entrata extra? Un bonus sostanzioso e con 85 milioni in più la potenza di fuoco di Suning potrebbe davvero scatenarsi sul mercato in entrata“.