Gds: “Politano-Spinazzola, ecco la reazione dei giocatori. Inter-Roma, rapporti mai così tesi”

Lo scambio Politano-Spinazzola è sempre più lontano. Questa mattina sarebbero in programma i test atletici supplementari dell’esterno giallorosso chiesti dall’Inter dopo le visite mediche di ieri, ma la società giallorossa non avrebbe dato l’autorizzazione, anche se da sponda nerazzurra non arrivano conferme. Una cosa, però, è certa: i rapporti tra i due club, già tesissimi dopo le vicende delle ultime 24 ore, stanno diventando ancora più complicati.

Apre così la Gazzetta dello Sport il suo report sulla situazione, diventata complicatissima, tra Inter e Roma. Uno scambio che sembrava fatto è diventato ora più difficile che mai.

La reazione dei giocatori

“I due giocatori ieri erano già pronti a firmare, poi l’a.d. dell’Inter Beppe Marotta ha provato a cambiare i termini dell’operazione (c’era già un accordo di massima a titolo definitivo), proponendo alla Roma un doppio prestito con diritto di riscatto. La mossa nerazzurra ha incartato la trattativa. I due giocatori, come filtra dal loro entourage, sono ovviamente spiazzati (Politano ha già posato con la sciarpa giallorossa e parlato da romanista), mentre la Roma – furiosa – difficilmente tornerà sui suoi passi. In soldoni, se l’affare non si fa a titolo definitivo è facile che salti davvero”.