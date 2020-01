Inter, Spinazzola non esclude il colpo Young dallo United: in due sul piede di partenza

L’arrivo di Spinazzola non chiude definitivamente le porte dell’Inter ad Ashley Young. Secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro continua a lavorare per portare il 34enne alla corte di Antonio Conte: serve il via libera del Manchester United, che non vuole perdere il suo calciatore a zero nonostante la scadenza naturale del contratto tra sei mesi.

In caso di arrivo di Young, l’Inter lascerà partire in prestito Lazaro, che ha già diverse offerte, mentre Dimarco è destinato a vestire la maglia del Verona. Anche per lui si tratterebbe di un arrivederci con il passaggio agli scaligeri con la formula del prestito.