Daily Telegraph – Giroud rifiuta tutti, vuole l’Inter: c’è l’offerta. Chelsea, no a Gabigol

Olivier Giroud vuole l’Inter. Lo scrive il Daily Telegraph, secondo cui l’attaccante francese ha rifiutato le proposte di Aston Villa, Newcastle e Bordeaux. L’attaccante francese vuole tornare a lavorare con Antonio Conte, anche per tentare di rientrare nella lista dei convocati per i prossimi Europei.

Secondo il quotidiano inglese, l’Inter avrebbe anche presentato la sua offerta al Chelsea. L’offerta sarabbe di 2,5 milioni di sterline, pari a poco meno di 3 milioni di euro per un giocatore in scadenza il prossimo giugno.

I Blues, da tempo accostati a Gabigol, non sembrano invece interessati all’attaccante brasiliano, che sarà in Italia nelle prossime ore per parlare con l’Inter del suo futuro.