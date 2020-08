Tonali vuole solo l’Inter, Marotta ha una certezza: l’affare si fa, ecco le cifre finali

Diversi club si sono messi sulle tracce del centrocampista, ma ciò non ha intimorito i nerazzurri: “L’Inter non è preoccupata, esclude colpi di scena, il rischio di un inserimento da parte della Juve, del Milan e del Paris Saint Germain. Tonali non ha espresso solo una preferenza: vuole lavorare con Conte, s’immagina con la maglia nerazzurra, è convinto che Milano possa rappresentare la soluzione ideale per il suo salto di qualità” , si legge.