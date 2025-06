«Pio Esposito ci deve credere, per le potenzialità, le qualità che ha. A me è piaciuto tantissimo, in tutta la partita come nel primo tempo quando Barella gli dà una palla e lui fa un movimento da attaccante vero, fa finta di attaccare la porta, si stacca. Sono movimenti che nessuno ti insegna, ce li devi avere nel sangue, il gol è un gol bellissimo. Gioca da veterano, sempre avere tanta esperienza alle spalle ma non ha nemmeno venti anni. Un gol che ribattezzerei VierTo, metà di Vieri, metà di Toni. Cioè è un gol che facevano questi attaccanti qua, fatti girandosi nonostante la stazza fisica. Mi ricorda Toni per il senso del gol e l'impatto fisico nella gara. Ma non vado oltre perché ha anche caratteristiche diverse, attacca lo spazio, è tecnico nello stretto e Luca aveva doti più in area di rigore. Il gol che fa è da centravanti ma devi essere più bravo nello stretto, come lo era Vieri».