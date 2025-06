Inter-Fluminense, anche Bastoni era diffidato e salterà l’eventuale quarto

Gli altri assenti

Erano già andati via dagli States per infortunio Frattesi, Calhanoglu, Pavard, Zielinski e Bisseck. In questa gara tra gli indisponibili anche Pio Esposito per un problema muscolare. Al momento l'Inter sta perdendo uno a zero la partita degli ottavi e servirà ribaltare il risultato per la qualificazione ai quarti del Mondiale per Club.