L'Inter ha voluto dedicare un messaggio, pubblicato sul sito ufficiale dei nerazzurri, per Federico Dimarco che oggi compie 29 anni

Matteo Pifferi
Dimarco

VIDEO FCIN1908 / Dimarco: "Il record di assist è il passato. Scudetto o Champions? Non si sceglie"

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Giornata speciale per Federico Dimarco, che festeggia oggi il suo 29° compleanno. Nato a Milano il 10 novembre 1997, Dimarco ha legato la sua vita ai colori nerazzurri sin da bambino: con quei colori è cresciuto ed è entrato nel Settore Giovanile del Club, iniziando un lungo percorso che lo ha portato a diventare uno dei simboli dell'Inter di oggi.

FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27
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Un talento eccezionale, un meraviglioso mancino, una visione di gioco da regista: Dimarco è il padrone della fascia sinistra dell'Inter, una fascia percorsa avanti e indietro per fare la differenza in attacco e in difesa, che sia con un gol, un assist o una chiusura. Quando può prendere la mira e azionare il suo sinistro, San Siro trattiene il fiato perché ha imparato che può nascere sempre un'azione da gol: può essere una punizione, un corner, una conclusione da centrocampo come quella contro il Frosinone nel 2023.

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Uragano Dimarco
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Negli anni, Dimarco ha sempre alzato l'asticella del suo rendimento: una continuità e uno spirito che lo hanno reso uno dei leader dell'Inter, con cui ha vinto da protagonista assoluto due Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, con cui ha appena collezionato la presenza numero 250, con 26 gol segnati e 54 assist serviti, e conquistato il premio di Mvp della Serie A 2025/26.

A Federico vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutta la famiglia interista!

(Inter.it)

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