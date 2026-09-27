Brittany Raphino, attaccante classe 2000 dell'Inter Women che contro la Fiorentina ha segnato il gol del raddoppio nella prima gara di campionato, ha parlato ai microfoni di ITV a fine partita. «Sono davvero entusiasta di essere all'Inter, è un gruppo fantastico questo», ha detto la calciatrice della squadra di Sassarini.

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«Faccio del mio meglio, la squadra rende il mio lavoro molto facile, dobbiamo continuare e mantenere questa intensità. La Serie A è un campionato di livello, ogni squadra è forte e dà il massimo, dobbiamo continuare con fiducia e migliorare: in allenamento lavoriamo duramente e cerchiamo di dimostrarlo in partita, e quello che vogliamo fare è dare il massimo e dare il cento per cento», ha aggiunto.

«Ora c'è la Champions, dove ogni partita sarà molto dura e impegnativa, dobbiamo riposare e concentrarci nei prossimi giorni per prepararci, ci aspetta una sfida difficile», ha concluso la giocatrice nerazzurra.

(Fonte: inter.it)