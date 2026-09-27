La giocatrice classe 2000 ha segnato la rete del raddoppio nella prima vittoria in campionato e ha parlato degli obiettivi della squadra
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
Brittany Raphino, attaccante classe 2000 dell'Inter Women che contro la Fiorentina ha segnato il gol del raddoppio nella prima gara di campionato, ha parlato ai microfoni di ITV a fine partita. «Sono davvero entusiasta di essere all'Inter, è un gruppo fantastico questo», ha detto la calciatrice della squadra di Sassarini.
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«Faccio del mio meglio, la squadra rende il mio lavoro molto facile, dobbiamo continuare e mantenere questa intensità. La Serie A è un campionato di livello, ogni squadra è forte e dà il massimo, dobbiamo continuare con fiducia e migliorare: in allenamento lavoriamo duramente e cerchiamo di dimostrarlo in partita, e quello che vogliamo fare è dare il massimo e dare il cento per cento», ha aggiunto.
«Ora c'è la Champions, dove ogni partita sarà molto dura e impegnativa, dobbiamo riposare e concentrarci nei prossimi giorni per prepararci, ci aspetta una sfida difficile», ha concluso la giocatrice nerazzurra.
(Fonte: inter.it)
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