Grazie al gol di Haley Bugeja, l'Inter Women vince contro l'Hacken nella prima giornata della Fase Campionato della nuova Champions League.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Proprio Bugeja ha parlato ai microfoni di FCINTER1908.IT al termine della partita: "Siamo molto soddisfatte, l'abbiamo preparata bene durante tutta la settimana, sono felice che siamo riuscite a prendere i tre punti e adesso guardiamo avanti"

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Primo gol della storia dell'Inter in Champions

Come vi state trovando col nuovo allenatore?

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"Non la potevo neanche sognare da piccola, è un'emozione enorme per me e per la mia famiglia, sono contenta per la squadra"

"Settimana dopo settimana stiamo crescendo, non è mai facile abituarsi velocemente ad un nuovo progetto. Si vede sul campo che siamo più unite, tutto funziona in maniera fluida e dobbiamo continuare su questa strada, possiamo fare bene quest'anno"

Terzo gol stagionale

"Sono sempre stata una persona che ha aspettative alte per me stessa, l'anno scorso è stato un anno molto buono per me, non mi volevo fermare e volevo crescere, voglio aiutare la squadra, ho tanta voglia e fame di far bene, in questa squadra poi è facile perché c'è tanta qualità"

(intervista dell'inviato di FCINTER1908.IT, Fabio Alampi)