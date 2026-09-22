Bugeja è stata intervistata da FCINTER1908.IT al termine di Inter-Hacken, esordio delle nerazzurre in Champions League: le sue parole
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
Grazie al gol di Haley Bugeja, l'Inter Women vince contro l'Hacken nella prima giornata della Fase Campionato della nuova Champions League.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiProprio Bugeja ha parlato ai microfoni di FCINTER1908.IT al termine della partita: "Siamo molto soddisfatte, l'abbiamo preparata bene durante tutta la settimana, sono felice che siamo riuscite a prendere i tre punti e adesso guardiamo avanti"
Primo gol della storia dell'Inter in Champions"Non la potevo neanche sognare da piccola, è un'emozione enorme per me e per la mia famiglia, sono contenta per la squadra"
Come vi state trovando col nuovo allenatore?
"Settimana dopo settimana stiamo crescendo, non è mai facile abituarsi velocemente ad un nuovo progetto. Si vede sul campo che siamo più unite, tutto funziona in maniera fluida e dobbiamo continuare su questa strada, possiamo fare bene quest'anno"
Terzo gol stagionale"Sono sempre stata una persona che ha aspettative alte per me stessa, l'anno scorso è stato un anno molto buono per me, non mi volevo fermare e volevo crescere, voglio aiutare la squadra, ho tanta voglia e fame di far bene, in questa squadra poi è facile perché c'è tanta qualità"
(intervista dell'inviato di FCINTER1908.IT, Fabio Alampi)
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