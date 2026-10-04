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Ai microfoni di Inter TV ha parlato anche Benedetta Glionna, autrice di una grande prestazione e che ha dato il suo contributo al successo dell'Inter Women contro il Como.

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Suo, infatti, il tiro da cui è arrivato il calcio di rigore per il vantaggio nerazzurro, suo l'assist per il raddoppio di Bugeja. Queste le sue dichiarazioni:

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"Sono stati mesi intensi, abbiamo giocato tante partite e abbiamo cercato di affrontarle nello stesso modo. Quella di oggi è un'ottima vittoria che ci fa bene: ci aspettavamo una partita tosta, il Como Women è una squadra molto organizzata che gioca bene, ci aspettavamo grande intensità ma siamo state brave a sfruttare le nostre qualità. Sicuramente arriviamo alla sosta felici di questa vittoria che ci dà fiducia: continueremo con il nostro lavoro seguendo le nostre idee"