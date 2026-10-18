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Terza giornata per le Inter Women, in campo quest'oggi alle 18 contro il Parma. L'obiettivo delle nerazzurre è di rimanere a punteggio pieno - ora sono a quota 6 - e far compagnia a Roma e Como, prime con 9 punti.

Ecco le formazioni ufficiali Inter-Parma Women: le scelte di David Sassarini e Stefano Sottili

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INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg , 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna; 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 20 Detruyer; 26 Raphino, 7 Bugeja

A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 4 Van Diemen, 9 Polli, 16 Tomašević, 17 Payne, 29 Giudici, 36 Cambiaghi, 46 Bressan

Allenatore: David Sassarini

Parma: 12 Caesar; 13 Merlo, 5 Sharts, 20 Szymaszek, 18 Dominguez; 6 Jorde, 29 Uffren; 21 Cavallin, 26 Ekic, 42 Bowie; 17 Di Stefano

A disposizione: 22 Copetti, 24 Fierro, 2 Soares Martins, 4 Bou, 7 Rabot, 8 Pondini, 11 Healy, 16 Zappettini, 23 Tomaselli, 25 Ambrosi, 28 Georgsdottir, 77 Christensen

Allenatore: Stefano Sottili

Arbitro: Pasculli

Assistenti: Sadikaj - Liotta

IV Ufficiale: Pina