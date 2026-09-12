Dopo la sconfitta nella semifinale di Serie A Women's Cup, l'allenatore dell'Inter femminile, David Sassarini, ha parlato ai microfoni dei giornalisti per analizzare la prestazione delle sue ragazze che hanno perso uno a zero per la sfortunata autorete di Van Diemen. Queste le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV e Skysport: «La partita è stata decisa da un episodio, la prestazione c'è stata. Non siamo riusciti a incidere? Di fronte avevamo una grande squadra che non ha ancora incassato gol. Però l'abbiamo messa più volte in difficoltà. Credo che l'obiettivo dell'Inter in Champions quest'anno sia imparare».

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«Siamo stati sfortunati nell'episodio che ha deciso la partita, perché le ragazze hanno fatto una buona prestazione. Di fronte avevamo una grande squadra che si è chiusa bene dopo il gol, l'abbiamo messa più volte in difficoltà creando i presupposti per segnare: alla fine siamo stati puniti da un episodio. Bisogna avere più attenzione e migliorare su questo tipo di situazioni: l'episodio ha dato una sterzata alla partita e dobbiamo imparare a gestirli meglio. La partita è sempre stata in equilibrio e sapevamo di giocare su un campo difficile: per larghi tratti la squadra mi piaciuta, anche se dobbiamo migliorare. Ora lavoriamo per continuare a limare quei dettagli che possono essere fondamentali, con lo spirito positivo che abbiamo avuto fino ad ora. Settimana prossima arriva la Champions, e credo che il nostro obiettivo debba essere quello di imparare, giocando a calcio con le nostre idee», ha spiegato.

(Fonte: inter.it)